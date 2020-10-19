Рост продолжается. Почти 250 свердловчан заразились коронавирусом

Суточное количество зараженных COVID-19 на территории Свердловской области продолжает постепенно расти. Сегодня зарегистрировано 249 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона.

Из всех зараженных 155 являются жителями Екатеринбурга, остальные Алапаевска, Асбеста, Богдановича, Бисерти, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, ЗАТО Свободный, Ирбита, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серовского городского округа, Тавдинского, Тугулымского, Талицкого городских округов.

Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 32 912. При этом 24 тыс. 816 уже излечились от болезни, включая и 299 человек, выписанных накануне. К сожалению, статистика смертности также продолжает расти. Сегодня общее число пациентов, не переживших коронавирус, составляет 699, включая семь новых случаев.

Из 200 госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии, 169 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 107 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 625 свердловчан оценивается как средней степени тяжести. Сейчас эти пациенты находятся в местных лечебных учреждениях под наблюдением специалистов.