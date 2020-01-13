В Сатке главврач станции скорой помощи, где работники пригрозили объявить итальянскую забастовку, уволил председателя профкома "Действие"

Главный врач станции скорой помощи в Сатке Константин Лаптев, где сотрудники пригрозили объявить итальянскую забастовку из-за низких зарплат, уволил председателя профкома "Действия" Дмитрия Бурдина, сообщили Накануне.RU в профсоюзе медработников.

Напомним, в декабре работники "скорой помощи" в Сатке записали видеообращение, в котором пожаловались на низкую заработную плату. По словам медиков, при переходе на новую оплату труда они стали получать меньше. Так, выплаты за ночные смены сократились с 100% до 20%, за стаж – с 80% до 15%, за вредные условия труда – с 24% до 4%. С переходом на новую оплату труда заработная плата у водителей на ставку составила 13 тыс. руб., у фельдшеров – 17-18 тыс. руб.

При этом сам главврач, по данным профсоюза, за 2018 год задекларировал доход в размере более 1,3 млн руб.

Тогда медработники объявили о скором начале итальянской забастовки. В результате главврач издал приказ об увольнении члена профкома Дмитрия Бурдина.

"Увольнение было произведено накануне объявленных переговоров между работодателем и работниками. Профсоюз "Действие" заявляет, что главному врачу не удастся запугать сотрудников выездных бригад. Уволенный активист будет восстановлен на работе, а господин Лаптев будет наказан за грубые нарушения законодательства. Профсоюзом уже подготовлен соответствующий судебный иск и обращения в надзорные органы", - рассказали в профсоюзе.