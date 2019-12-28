Сотрудники саткинской "Скорой помощи" добились премий, которых давно не видели

Сотрудники саткинской "Скорой помощи", которые жаловались на низкие зарплаты и грозили "итальянской забастовкой", добились выплаты премий.

Как сообщает профсоюз "Действие", при проверке, инициированной сотрудниками, выяснилось, что отдельные работники получали завышенные премии. В этом году их удалось распределить равномерно - фельдшеры получили 5,4 тыс. руб., водители - 5 тыс. руб., медсестры - 3,5 тыс. руб., уборщики и рабочие - 3 тыс. руб. Отмечается, что сотрудники "Скорой помощи" не получали премии уже давно.

Между тем, активисты записали новое видеообращение, в котором рассказывают о бездействии следственных органов и пассивности регионального минздрава. В связи с этим профсоюз "Действие" заявляет, что "будет выходить на уровень выше".

Напомним, ранее устроили пикет из-за низких зарплат сотрудники "Скорой помощи" в Магнитогорске.