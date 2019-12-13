29 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
работники скорой помощи, Сатка, (2019) | Фото: youtube.com/watch?v=Jen4FvFpxRg

"Мы хотим достойной оплаты труда". В Сатке работники "скорой" объявили итальянскую забастовку

В Сатке работники "скорой помощи" записали видеообращение, в котором пожаловались на низкую заработную плату, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам медиков, при переходе на новую оплату труда они стали получать меньше. Так, выплаты за ночные смены сократились с 100% до 20%, за стаж – с 80% до 15%, за вредные условия труда – с 24% до 4%.

Сотрудники "скорой помощи" обращались в минздрав за разъяснениями и даже писали заявление в полицию. После этого, по их словам, на них началось давление со стороны руководства.

"С переходом на новую оплату труда у нас идет систематическое понижение заработной платы. Наша заработная плата у водителей на ставку – 13 тыс. человек. у фельдшеров – 17-18 тыс. руб. Нам пришел ответ из министерства здравоохранения, цифры у нас не сходятся. Минздрав нам ответил, что мы на ставку водителей должны получать не менее 21 тыс. руб., фельдшеры на 1,5 ставки не менее 35 тыс. руб. Мы считаем, что нас по зарплате обманывают. Нам не доплачивают ни 500 руб., а десятки тысяч рублей. Поэтому мы объявили забастовку", – заявил один из работников "скорой помощи".

работники скорой помощи, Сатка,(2019)|Фото: youtube.com/watch?v=Jen4FvFpxRg

В ответ, по словам медиков, главврач написал на инициативную группу встречное заявление, что якобы медики устроили саботаж.

"Мы хотим сказать, что саботажа нет. Мы работаем в штатном режиме, не отказываемся выезжать на выезды, выполняем свои функции согласно Трудовому кодексу. Единственное, мы работаем на ставку и не выходим в выходные дни, как раньше. Наш труд тяжелый, и мы хотим достойной оплаты труда", – говорят они.

В областном минздраве уже отреагировали на заявление работников.

"Официальных запросов и писем в министерство здравоохранения Челябинской области и профсоюзную организацию не поступало. Мы наряду со всеми знакомимся с требованиями работников "Станции скорой помощи" из социальных сетей и незарегистрированных групп. При этом выступающие в Сатке прячут свои лица под медицинскими масками, исписанными листами, отворачиваются спиной, а в недавно выложенном видео и вовсе неизвестный сбивчиво читает текст на улице, не отрываясь от бумажки. Возможно, ли это вообще комментировать?" – сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве рассказали, что комиссия ведомства уже неоднократно выезжала в Сатку, разъяснения на все вопросы полностью даны, ни в одном случае снижения заработных плат не подтверждается.

"Для этого берется вся выкладка расчетных листов работника почти за два года и начинается диалог, с подтверждающими каждое слово цифрами. Сотрудники осуществляют работу на хорошо оборудованных и укомплектованных местах, с комфортными комнатами отдыха, душевыми и кухнями. Нам важно, чтобы медицинская помощь осуществлялась качественно, была доступной и современной. Для этого сейчас разрабатывается большой перечень программ. И только вместе мы сможем его воплотить в жизнь, улучшить качество медицины. Есть недовольства – обращайтесь, мы всегда готовы идти на контакт, но с отрытыми лицами и в адекватной, законной плоскости", – отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в сентябре работники "скорой помощи" уже жаловались на низкую заработную плату. Однако рабочая группа минздрава не установила снижения уровня зарплаты медиков. Ранее устроили пикет из-за низких зарплат сотрудники "скорой помощи" в Магнитогорске.

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"Мы хотим достойной оплаты труда". В Сатке работники "скорой" объявили итальянскую забастовку

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Теги: скорая помощь, протест, итальянская забастовка, зарплата, медработники, минздрав,



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