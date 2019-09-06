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Общество Уральский ФО Пермский край
врач, доктор, статоскоп, больница (2015) | Фото: midianews.com.br

Прикамский минздрав прокомментировал ситуацию в горбольнице №6

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали ситуацию в городской больнице №6, врачи которой выступили с заявлением о переработках и низких зарплатах, передает корреспондент Накануне.RU.

В министерстве заявили, что информация о начавшейся забастовке не соответствует действительности: больница работает в штатном режиме, медпомощь пациентам оказывается в полном объеме.

"Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Пермского края, регулярно проводятся встречи с коллективом ГБУЗ ПК "Городская больница №6", - сообщили в минздраве.

Отметим, что врачи-травматологи и неонатологи отказались лишь от работы по совместительству и переработок. Свои прямые должностные обязанности они исполняют.

В министерстве добавили, что средняя зарплата врача в больнице (без учета зарплат главного врача и заместителей) за январь-июль 2019 г. составляет 51 170 руб. Вопросы начисления заработной платы врачам и кадрового дефицита персонал больницы в августе обсуждал с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой. По итогам встречи главному врачу Виктору Гневашеву поручено проверить алгоритм начисления зарплат. Кроме того, был составлен протокол, в соответствии с которым запланирована повторная встреча и контроль исполнения поручений.

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Прикамский минздрав прокомментировал ситуацию в горбольнице №6

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Теги: городская больница№6, министерство здравоохранения Пермского края



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