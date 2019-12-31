17 Октября 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский по телефону поздравил Путина с Новым годом

Украинский президент Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского президента.
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В ходе разговора главы двух стран также поздравили друг друга с состоявшимся 29 декабря обменом пленными и удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. То есть офис Зеленского подал это так, будто обмен был между Украиной и Россией и Путин это якобы подтвердил.

Пресс-служба Кремля же сообщает, что была "дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену". И акцентирована необходимость выполнения Минских соглашений "сторонами внутриукраинского конфликта".

Кроме того, обе пресс-службы сообщили, что довольны заключенной сделкой, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. В Кремле отметили конструктивный характер прошедших переговоров по газу, которые "создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

У Зеленского сообщили также, что главы государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для нового освобождения украинцев и россиян, удерживаемых в странах. И выразили надежду на полное прекращение огня вдоль всей линии разграничения в Донбассе в ближайшем будущем.

Заметно, что в Киеве постарались сделать из разговора максимально выгодную для Зеленского новость, которая понравится большинству украинцев. Разговор состоялся по его инициативе, подчеркнули в Кремле.

Напомним, вчера Путин разослал новогодние поздравления лидерам почти 40 стран, но Зеленского в списке не оказалось. Его звонок Путину укладывается в логику демонстрации нейтральных отношений с Россией и положительно скажется на его рейтинге.

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Зеленский по телефону поздравил Путина с Новым годом

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин



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