Путин поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров зарубежных стран и правительств, а также руководителей международных организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президентов Франции, США и Турции Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, Его Святейшество Папу Римского Франциска, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также лидеров стран СНГ.

Отметим, что в списке не было глав Украины и Грузии.

Также Владимир Путин поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда, президента Международного олимпийского комитета, почетного президента Международного олимпийского комитета, президента Международной федерации футбольных ассоциаций, президента Союза европейских футбольных ассоциаций, президента Международной федерации хоккея с шайбой и президента Международной федерации дзюдо.

Кроме того, поздравления получили ряд бывших глав иностранных государств и правительств.