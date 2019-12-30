16 Октября 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва Московская область
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров зарубежных стран и правительств, а также руководителей международных организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президентов Франции, США и Турции Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, Его Святейшество Папу Римского Франциска, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также лидеров стран СНГ.

Отметим, что в списке не было глав Украины и Грузии.

Также Владимир Путин поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда, президента Международного олимпийского комитета, почетного президента Международного олимпийского комитета, президента Международной федерации футбольных ассоциаций, президента Союза европейских футбольных ассоциаций, президента Международной федерации хоккея с шайбой и президента Международной федерации дзюдо.

Кроме того, поздравления получили ряд бывших глав иностранных государств и правительств.

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Путин поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом

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Теги: Владимир Путин, новый год, поздравление



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