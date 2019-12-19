Встреча с Путиным подняла рейтинг Зеленского

Уровень удовлетворенности работой украинского президента Владимира Зеленского всего за две недели вырос на Украине с 53% до 62%. Об этом говорится в сообщении социологической группы "Рейтинг".

Скачок вверх произошел после встречи в Париже с президентом РФ Владимиром Путиным.

Связь роста рейтинга со встречей в Париже прослеживается в том, что 66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о ней, при этом 40% считают ее результаты успехом Зеленского и только 7% - неудачей.

Напомним, за два предыдущих месяца рейтинг Зеленского упал на 20% из-за невыполненных обещаний. И не исключено, что далее он снова пойдет на спад, поскольку в целом фиксируется тенденция снижения довольства курсом страны.

Тем не менее, опрос "Рейтинга" свидетельствует о выгоде Зеленского, который не зря добивался "нормандской встречи".