05 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Встреча с Путиным подняла рейтинг Зеленского

Уровень удовлетворенности работой украинского президента Владимира Зеленского всего за две недели вырос на Украине с 53% до 62%. Об этом говорится в сообщении социологической группы "Рейтинг".
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Скачок вверх произошел после встречи в Париже с президентом РФ Владимиром Путиным.

Связь роста рейтинга со встречей в Париже прослеживается в том, что 66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о ней, при этом 40% считают ее результаты успехом Зеленского и только 7% - неудачей.

Напомним, за два предыдущих месяца рейтинг Зеленского упал на 20% из-за невыполненных обещаний. И не исключено, что далее он снова пойдет на спад, поскольку в целом фиксируется тенденция снижения довольства курсом страны.

Тем не менее, опрос "Рейтинга" свидетельствует о выгоде Зеленского, который не зря добивался "нормандской встречи".

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Встреча с Путиным подняла рейтинг Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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