"Согласие на постепенное отмирание нашей трубы". На Украине обсуждают достигнутые договоренности о транзите газа

Протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, который накануне подписали Россия и Украина, подразумевает, что в 2020 году Россия прокачает через украинскую ГТС 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 гг. - по 40 млрд (в последние два года было около 90 млрд). При этом условием данных объемов транзита является тариф, соответствующий тарифам в странах Западной и Центральной Европы. Договор будет подписан на 5 лет. Эта тема является самой обсуждаемой на Украине.

Особенный упор делается на том, что "Газпром" выплатит почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража еще до конца года. При этом Украина отзовет все "газовые" иски к России. Прямые поставки газа на Украину пока не согласованы.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что "переговоры завершились вполне успешно, мы нашли взаимовыгодные, взаимоприемлемые решения для России и для Украины".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита и возьмет на себя риски.

Российский политолог Семен Уралов считает, что в выигрыше остались Европа, как потребитель газа, и США, навредившие России.

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва отмечает, что в проигрыше осталась не Россия, а США, которые хотели бы прекращения транзита после 1 января, что не дало бы возможность прокачивать газ в Европу и "обрушило бы позиции России на европейском рынке, которые были бы заняты американским или катарским газом". Но Россия получила возможность продолжить бесперебойные поставки газа в Европу, причем на неплохих для себя условиях. В 2020 году "Северный поток-2" и "Турецкий поток" еще будут достраиваться, а в 2021 году объем транзита уже существенно сократится. Украина же не сможет задирать тарифы, как ей вздумается. Также срок контракта не 10 лет, как хотела Украина, а лишь 5. А рост потребности Европы в газе может как раз потребовать использования мощностей украинской ГТС.

Украина, отмечает Гужва, тоже в относительном выигрыше, так как получила гарантии меньшей, но все же существенной прокачки на 5 лет, да еще в придачу $3 млрд.

"А вот американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили", - подчеркивает он.

На Украине оценки договоренностей разнятся. Депутат Рады Алексей Гончаренко от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвал их "ничьей в пользу Путина", учитывая, что у Украины был на руках козырь в виде введенных США санкций против строительства "Северного потока-2". Главный же минус для Украины - согласие "на постепенное отмирание нашей трубы", считает Гончаренко.

Политолог Руслан Бортник подчеркивает, что договоренности не решили главного для Украины вопроса - будущего ее ГТС. А объем транзита сократится в два раза.

Украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук и вовсе полагает, что это "историческое поражение" для Украины, так как контракт рассчитан всего на 5 лет и с небольшими объемами транзита. "Мы недополучим десятки миллиардов долларов из-за того, что не был заключен долгосрочный контракт на большие объемы", – сказал Корольчук "Политнавигатору".

Также он отметил, что топ-менеджеры "Нафтогаза" лоббировали интересы США и пытались сорвать заключение нового контракта, что указывает на правоту Гужвы о попытках США вытеснить Россию с газового рынка. Но благодаря усилиям президента Владимира Зеленского все-таки удалось договориться.

Ожидается, что новый контракт подпишут в Вене до 29 декабря.