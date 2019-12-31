17 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Большое Савино, международный аэропорт Пермь (2017) | Фото: aviaperm.ru

Из-за снегопада закрыт пермский аэропорт. В Екатеринбург улетели рейсы из Москвы и Гоа

Пермский аэропорт "Большое Савино" работает с перебоями из-за снегопада. Самолеты, следовавшие в столицу Прикамья, ушли на запасные аэродромы.

Аэропорт закрыт ориентировочно до 16.00 - это время службы аэропорта потратят на расчистку полос от снега. В Перми сегодня минус 15-20 градусов, обильный снегопад и метели.

ПО данным справочной "Большого Савино", один из самолетов "Аэрофлота", следовавший из Москвы, ушел на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбург, ориентировочно он вернется в краевую столицу в 15:25 (13:25 мск). Также из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге совершил посадку самолет рейса ZF-5928 Гоа - Пермь.

Согласно данным онлайн-табло Международного аэропорта "Пермь", во вторник должны улететь восемь самолетов в Москву и один в Сочи, также аэропорт должен принять девять самолетов из Москвы, один из Сочи, Екатеринбурга и Камрани (Вьетнам), сообщает ТАСС.

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Из-за снегопада закрыт пермский аэропорт. В Екатеринбург улетели рейсы из Москвы и Гоа

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Теги: аэропорт, большое савино, пермь, снегопад



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