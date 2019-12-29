На Украине не очень довольны состоявшимся обменом пленными

На Украине, в республиках Донбасса и других странах комментируют произошедший обмен пленными и удерживаемыми лицами между Киевом и Донецком и Луганском.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ДНР с Украины вернулись 60 человек, в обратном направлении - 52. ЛНР получила 63 человека, отдала 25. Причем около 80% освобожденных Украиной - это те, кто до начала военного конфликта проживал на территории, которая и сейчас контролируется Украиной, в том числе не из Донбасса.

Блогер Александр Скубченко отмечает, что эти люди никогда не держали в руках оружие, то есть являются политическими узниками. А 22 человека просто отказались покидать Украину, так как ехать в ДНР или ЛНР им некуда - "Зеленский их просто выдворял из дома по факту".

"С точки зрения Зеленского и его придворных грантоедов мы обменяли хороших украинцев на плохих украинцев. О каком приближении мира мы говорим, если власть нас до сих пор сегрегирует?" - написал Скубченко.

Журналист Алексей Романов считает, что такой обмен означает, что государство на своей мирной территории захватывает заложников - своих граждан, не согласных с режимом, и обменивает на "правильных" граждан. Он назвал это "работорговлей".

А вот ранее помилованный президентом РФ и освобожденный для обмена Олег Сенцов раскритиковал обмен с других позиций. По его мнению, все то, за что якобы боролся "евромайдан", идет прахом, поскольку Украина освободила "убийц". Так он оценил освобождение последних "беркутовцев", которые обвинялись в массовых расстрелах.

Украинский политолог Вадим Карасев тоже осудил освобождение "беркутовцев", которое назвал "плевком в сторону майдана".

В целом недовольство обменом на Украине вызвано тем, что он напоминает о гражданской войне в стране, которую многие не хотят замечать.

"Оппозиционная платформа" однозначно поприветствовала обмен. Как и ОБСЕ, а также посольство США, лидеры Германии и России.

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская написала, что, несмотря на сопротивление, президент Украины Владимир Зеленский желает остановить войну и "способен договариваться и соблюдать обещания - даже будучи зажатым в крепкие тиски разгулявшихся радикалов".

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов выразил надежду, что "теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в конституции".

В то же время глава МИД ДНР Наталья Никонорова напомнила, что обмен - это хорошо, но Киев еще не передал документы об освобождении от уголовного преследования всех освобожденных. Поэтому не может считаться полностью завершенным.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что работа по обмену "всех на всех" будет продолжена.

Напомним, обмена между Киевом и Донбассом не было два года.