Обмен пленными на границе Украины и Донбасса завершился

Обмен пленными завершился на КПП Горловка. Не все удерживаемые захотели возвращаться на свою сторону.

По данным Интерфакса, 10 человек отказались вернуться в Луганскую республику, двое решили остаться в ДНР. Всего к обмену были подготовлены 120 пленных, удерживаемых украинской стороной, и 80 пленников с противоположной стороны.

По уточненным данным, в Донецк с Украины вернулись 60 человек, обратно границу перешли 52 пленных. Луганск получил 63 человека, вернул 25.