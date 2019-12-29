15 Октября 2020
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Общество Украина ДНР и ЛНР
КПП, Майорск, Горловка, Донбасс (2016) | Фото: dnr-online.ru

Обмен пленными на границе Украины и Донбасса завершился

Обмен пленными завершился на КПП Горловка. Не все удерживаемые захотели возвращаться на свою сторону.

По данным Интерфакса, 10 человек отказались вернуться в Луганскую республику, двое решили остаться в ДНР. Всего к обмену были подготовлены 120 пленных, удерживаемых украинской стороной, и 80 пленников с противоположной стороны.

По уточненным данным, в Донецк с Украины вернулись 60 человек, обратно границу перешли 52 пленных. Луганск получил 63 человека, вернул 25.

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Обмен пленными на границе Украины и Донбасса завершился

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Теги: пленные, обмен, украина, донбасс



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