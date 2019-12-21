В СКР заявили, что WADA не готовы сотрудничать по делу Григория Родченкова

В следственном комитете РФ заявили о нежелании Всемирного антидопингового агентства (WADA) сотрудничать по делу Григория Родченкова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи", - пояснили в ведомстве, отметив, что располагают информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

Следователи подчеркивают, что заинтересованы в сотрудничестве с иностранными комптентными органами и международными спортивными организациями.

Также в СКР заявили, что подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 гг. электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям WADA в январе текущего года).

Напомним, исполком WADA 10 декабря на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил. Запрет может коснуться и права проведения Екатеринбургом Универсиады в 2023 году.

Ранее президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин не исключил, что проведения соревнований у России может быть отобрано, "если для этого есть юридические и практические основания"