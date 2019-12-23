Артисты "Уральских пельменей" нашли смешной ситуацию с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле

Артисты команды "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников и Андрей Рожков выпустили номер, посвященный ситуации с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео опубликовано на официальном канале "Пельменей" в YouTube.

Начинается сценка с того, что врач приносит главе областного минздрава заявление на увольнение.

"Вы не можете уволиться, потому что вы последний оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле! Остальные все уволились", - отвечает чиновник в исполнении Мясникова.

Дальше выясняется, что врач один работает сразу по нескольким направлениям: ЛОР, терапевт, хирург и другие. А когда он говорит, что трудится еще и на "скорой помощи", его руководитель возражает, что "скорой" нет - ее убрали. Вероятно, таким образом был сделан намек на предстоящий аутсорсинг машин, о котором Накануне.RU уже рассказывало.

Также Мясников пошутил, что при работе на 400 ставок зарплата врача увеличилась до 12 тыс. 150 руб.

"А если все 80 врачей, которые в России остались, захотят уволиться? Нам что, придется 500 тысяч чиновников из министерства здравоохранения сократить?!", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, недавно экс-участник "Уральских пельменей" Сергей Светлаков пошло пошутил над подвигом Героев России, посадивших самолет в кукурузном поле.