Подстанции "скорой помощи" в Нижнем Тагиле и ряде других городов переводят на аутсорсинг

С апреля 2020 года подстанции "скорой помощи" в Нижнем Тагиле могут перейти на аутсорсинг частной компании.

Как пишет местное издание "Между строк" со ссылкой на работников подстанции № 2, в выходные состоялось собрание, где коллективу сообщили, что с апреля они будут уволены, а затем им предстоит заключить договор с частной организацией. Утверждается, что в случае отказа переходить в ООО реформирование подстанций могут "заморозить".

"Ничего хорошего из этого не получится. Достаточно почитать в интернете об аналогичном опыте в других регионах", - приводит издание слова сотрудника подстанции.

Также сообщается, что в число городов, где "скорая помощь" перейдет на аутсорсинг, вошли Каменск-Уральский и Первоуральск.

В минздраве Свердловской области заявили, что окончательное решение по данному вопросу не принято.

Однако, как сообщало Накануне.RU, строка перевода "скорой помощи" в Свердловской области на аутсорсинг уже заложена в проект бюджета на 2020 год, на это выделено 107,7 млн руб. Переход "скорой" в руки частников в России обсуждается давно, некоторые регионы перешли на эту систему и пытаются таким образом "обновить автопарк". Однако есть и обратная тенденция - в ряде городов эксперимент уже признали неудачным и вернули службу государству.

В минувшее воскресенье в Самаре сотрудники станции "скорой помощи" вышли на митинг, на котором потребовали, чтобы предприятие не передавали на аутсорсинг.