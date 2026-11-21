США вскоре решат, размещать ли в Польше военную базу

Вскоре – в начале зимы – может быть принято решение о том, размещать ли военную базу США в Польше.

Об этом сообщил польскому телеканалу Polsat заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик. Об этом может сообщить лично президент США Дональд Трамп, пишет "Интерфакс".

Напомним, разговоры о размещении базы в той или иной степени ходят давно. Ещё в 2018-ом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что размещение американской военной базы в Польше - суверенное право Варшавы, которое при этом повлечёт ответные действия Москвы.