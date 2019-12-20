06 Октября 2020
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Круглый стол в Московской городской думе на тему закрытия роддома в Зюзино (2019) | Фото: youtube.com/Московская городская Дума

Роддом в Зюзино отдадут онкоцентру, при котором будет поликлиника и женская консультация

Сегодня в Московском парламентском центре проходит круглый стол на тему: "О капитальном ремонте здания роддома №10 в Зюзино и планах относительно дальнейшего использования здания". Как заявили в департаменте здравоохранения, невзирая на многочисленные обращения и протесты, менять своего решения там не собираются, об этом сказала на заседании депутат Любовь Никитина, роддом, здание которого не являлось ветхим, прекрасно подходило для рожениц, и его закрыли для размещения других медицинских учреждений, передает корреспондент Накануне.RU.

Круглый стол в Московской городской думе на тему закрытия роддома в Зюзино(2019)|Фото: youtube.com/Московская городская Дума

"Я точно так же посылаю сигналы, что я категорически против, и я не одна, потому что я не опираюсь на мнение кучки маргиналов, которые хотят по любому поводу устроить протест, это не так", - сказала инициатор проведения круглого стола - депутат Московской городской Думы Любовь Никитина.

При этом Никитина сказала, что роддом не забирают под неизвестные цели, здание будут использовать как медицинское учреждение, по крайней мере, "в этом нам клянутся", говорит депутат - в планах правительства, неоднократно письменно озвученных, будет онкоцентр с дневным пребыванием, поликлиника и при ней женская консультация.

Круглый стол в Московской городской думе на тему закрытия роддома в Зюзино(2019)|Фото: youtube.com/Московская городская Дума

Как рассказали в ходе презентации на заседании круглого стола, роддом должен переехать в 84 поликлинику, к которой даже "пожарная инспекция боится подойти, хотя должна бы, потому что фасад здания обшит горючим сайодином", это здание аварийное, ветхое, и оно по плану тоже должно закрыться на капитальный ремонт в 2020 году.

Женская консультация располагалась на четырех этажах, в 22 кабинетах, в ней вели прием разные профильные специалисты, со всеми мыслимыми и немыслимыми услугами, учреждение было рассчитано на 22 тыс. прикрепленных женщин, общественники задаются вопросом - где теперь рожать женщинам?

Напомним, деятельность почти всех отделений учреждения была приостановлена на основании решения Зюзинского районного суда от 22 ноября прошлого года. Опасаясь полного закрытия этого роддома, сотрудники собрали подписи в поддержку его сохранения. Прошедшие акции протеста ситуацию не изменили. Район Зюзино стал одним из лидеров ЮЗАО по числу включенных в программу реновации домов - в нее вошли более 180 домов, почти треть всего жилищного фонда. Расширение района, связанное с процессом реновации, как опасаются многие специалисты, может привести к нехватке медицинской помощи, и закрытие роддома на этом фоне вызывает вопросы.

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Роддом в Зюзино отдадут онкоцентру, при котором будет поликлиника и женская консультация

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Теги: роддом 10, зюзино, здравоохранение,



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