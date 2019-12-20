На "перепланировку" в зюзенском роддоме и размещение там дневного стационара из бюджета потратят 1,2 млрд

На перепланировку уже модернизированного роддома №10 в онкоцентр потратят 1 млрд 200 тыс. из бюджета, об этом рассказали общественники на заседании круглого стола в Мосгордуме, цифры стали известны из заявки департамента здравоохранения на контракт по перепланировке, передает Накануне.RU.

Примечательно, что до закрытия роддома там проводились дорогостоящие ремонтные работы, за несколько лет вложено 150 млн руб., а поликлиника №84 расположена в аварийном здании, где нет всего необходимого оборудования, она морально устарела и есть опасения, как она доживет до капитального ремонта в 2020 году.

Сегодня в Московском парламентском центре проходит круглый стол на тему: "О капитальном ремонте здания роддома №10 в Зюзино и планах относительно дальнейшего использования здания". Как заявили в департаменте здравоохранения, невзирая на многочисленные обращения и протесты, менять своего решения там не собираются, об этом сказала на заседании депутат Любовь Никитина, роддом, здание которого не являлось ветхим, прекрасно подходило для рожениц, и его закрыли для размещения других медицинских учреждений.