Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США в ходе голосования утвердила обе статьи обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Демократы, которых в нижней палате парламента большинство, проголосовали за импичмент, республиканцы - против.

Теперь, согласно регламенту, дело переходит на голосование в Сенат. Для отстранения Трампа от должности президента необходимо, чтобы две трети сенаторов поддержали это решение.

Как отмечает ТАСС, при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю.

Главе Белого дома инкриминируется злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса.

Напомним, в сентябре американские конгрессмены допустили импичмент президента США в случае, если будет доказано давление с его стороны на украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее стало известно о том, что глава Белого дома в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал "обещание", из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Трамп отверг все обвинения.

Позже сообщалось, что американская разведка могла обеспокоиться из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.