Учёные ПГНИУ запатентовали устройство для очистки подземных вод от нефтепродуктов

Учёные Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с индустриальными партнёрами запатентовали устройство для очистки подземных вод от нефтепродуктов. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Устройство подаёт кислород, стимулируя работу бактерий, которые разрушают углеводороды. Эффективность технологии для очистки грунтов исследователи проверили в лабораторном эксперименте с загрязнённым мазутом песком Черноморского побережья - уровень загрязнения снизился на 22%.

Авторы изобретения - заместитель директора по научно-исследовательской работе Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович, ведущий сотрудник Лаборатории геологии техногенных процессов Вадим Хмурчик, сотрудники Лаборатории неразрушающего контроля Алексей Барышников и Геннадий Роговский. Правообладателями патента являются ПГНИУ, ООО "Лаборатория неразрушающего контроля" и ООО "Малое инновационное предприятие "ГеоИнновация Плюс".

Напомним, 15 декабря 2024 года в акватории Чёрного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Чёрное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введён режим ЧС федерального характера.