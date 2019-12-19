Эксперт: КНДР и США просчитывают риски обострения ситуации

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
коллаж, сценарии 2018 года, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп (2017) | Фото: Накануне.RU

Эксперт: КНДР и США просчитывают риски обострения ситуации

Дата обсуждения импичмента в Сенате пока не определена, но скорее всего, оно состоится уже во второй неделе января, когда сенаторы соберутся после новогоднего перерыва.
Читайте также:

Одобрение импичмента в верхней палате американского парламента маловероятно, однако в новый год США вступают в процессе отстранения президента от должности. Более того, голосование по импичменту в Конгрессе произошло накануне обещанного из Пхеньяна "рождественского подарка". Переговоры с КНДР в последнее время стали заходить в тупик и Северная Корея возобновила испытания ракет. Впервые с 2017 г. ракеты стали достигать особой экономической зоны Японии. А сообщения Пхеньяна о "рождественском подарке" породили предположения о возможном применении ещё более мощного оружия и новом обострении ситуации вокруг Корейского полуострова.

Научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ Роман Лобов в беседе с Накануне.RU отметил, что "рождественский подарок" - фигура речи. Пока в точности неясно, какие сюрпризы может продемонстрировать Пхеньян после 1 января 2020 г. Существует вероятность того, что северокорейское руководство может пойти на возобновление ракетных и ядерных испытаний, испытаний каких-то видов обычных вооружений.

"Сейчас складывается впечатление, что стороны просчитывают риски и уже готовятся к вероятному обострению ситуации на Корейском полуострове. Времени на достижение компромисса, к сожалению, не осталось, и стороны это понимают. Ситуацию осложняет то, что в КНДР разочаровались в ведении переговоров с США в их нынешнем виде. Другой вопрос, что от диалога в принципе Север пока не отказывался", - подчеркнул эксперт.

Роман Лобов напоминает, что пролить свет на будущее внешней политики КНДР и американо-корейских отношений могут итоги пленума ЦК ТПК, который анонсирован на последнюю декаду декабря. Какие-то ответы могут быть даны и в новогодней речи Ким Чен Ына. Но пока становится ясно, что разрядка на полуострове подошла к концу, и дипломатический процесс, к сохранению которого так активно призывали весь год, может быть окончательно остановлен.

Вопрос о том, выгоднее ли для КНДР на посту президента США Трамп или другой человек, гораздо сложнее, ведь переговорный процесс стал пробуксовывать раньше.

"Северяне внимательно следят за баталиями вокруг импичмента и делают из этой ситуации свои выводы. Другой вопрос, что результаты мало влияют на состояние диалога между США и КНДР. Пока США не готовы к логическому продолжению процесса, запущенного в Сингапуре. И для демократов, и для республиканцев полная денуклеаризация КНДР является ключевым условием для начала активного взаимодействия. При этом отказа от максимального давления полностью не произошло, варианты силового давления хоть и исключены из активной повестки, но не сданы в архив. Другое дело, что если к власти придут оппоненты Трампа, то давление на Северную Корею может быть многократно усилено. Возможен и полный возврат к тактике стратегического терпения, когда целесообразность ведения диалога будет ставиться под сомнение Вашингтоном", - считает Роман Лобов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперт: КНДР и США просчитывают риски обострения ситуации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: США, КНДР, Корея, импичмент, Роман Лобов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.02.2020 07:54 Мск Импичмент провалился: Сенат оправдал Трампа по обеим статьям
Ранее 22.01.2020 10:48 Мск Процесс по импичменту Трампа пройдет в Сенате США в ускоренном режиме
Ранее 20.12.2019 11:50 Мск Трамп потребовал немедленного заседания Сената по импичменту

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.12.2019 08:39 Мск Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети