Эксперт: КНДР и США просчитывают риски обострения ситуации

Дата обсуждения импичмента в Сенате пока не определена, но скорее всего, оно состоится уже во второй неделе января, когда сенаторы соберутся после новогоднего перерыва.

Одобрение импичмента в верхней палате американского парламента маловероятно, однако в новый год США вступают в процессе отстранения президента от должности. Более того, голосование по импичменту в Конгрессе произошло накануне обещанного из Пхеньяна "рождественского подарка". Переговоры с КНДР в последнее время стали заходить в тупик и Северная Корея возобновила испытания ракет. Впервые с 2017 г. ракеты стали достигать особой экономической зоны Японии. А сообщения Пхеньяна о "рождественском подарке" породили предположения о возможном применении ещё более мощного оружия и новом обострении ситуации вокруг Корейского полуострова.

Научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ Роман Лобов в беседе с Накануне.RU отметил, что "рождественский подарок" - фигура речи. Пока в точности неясно, какие сюрпризы может продемонстрировать Пхеньян после 1 января 2020 г. Существует вероятность того, что северокорейское руководство может пойти на возобновление ракетных и ядерных испытаний, испытаний каких-то видов обычных вооружений.

"Сейчас складывается впечатление, что стороны просчитывают риски и уже готовятся к вероятному обострению ситуации на Корейском полуострове. Времени на достижение компромисса, к сожалению, не осталось, и стороны это понимают. Ситуацию осложняет то, что в КНДР разочаровались в ведении переговоров с США в их нынешнем виде. Другой вопрос, что от диалога в принципе Север пока не отказывался", - подчеркнул эксперт.

Роман Лобов напоминает, что пролить свет на будущее внешней политики КНДР и американо-корейских отношений могут итоги пленума ЦК ТПК, который анонсирован на последнюю декаду декабря. Какие-то ответы могут быть даны и в новогодней речи Ким Чен Ына. Но пока становится ясно, что разрядка на полуострове подошла к концу, и дипломатический процесс, к сохранению которого так активно призывали весь год, может быть окончательно остановлен.

Вопрос о том, выгоднее ли для КНДР на посту президента США Трамп или другой человек, гораздо сложнее, ведь переговорный процесс стал пробуксовывать раньше.

"Северяне внимательно следят за баталиями вокруг импичмента и делают из этой ситуации свои выводы. Другой вопрос, что результаты мало влияют на состояние диалога между США и КНДР. Пока США не готовы к логическому продолжению процесса, запущенного в Сингапуре. И для демократов, и для республиканцев полная денуклеаризация КНДР является ключевым условием для начала активного взаимодействия. При этом отказа от максимального давления полностью не произошло, варианты силового давления хоть и исключены из активной повестки, но не сданы в архив. Другое дело, что если к власти придут оппоненты Трампа, то давление на Северную Корею может быть многократно усилено. Возможен и полный возврат к тактике стратегического терпения, когда целесообразность ведения диалога будет ставиться под сомнение Вашингтоном", - считает Роман Лобов.