06 Октября 2020
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Политика За рубежом
Трамп, Генассамблея ООН (2018) | Фото: kamerican.com

Трамп потребовал немедленного заседания Сената по импичменту

Президент США Дональд Трамп, за импичмент которому накануне проголосовали в Конгрессе, потребовал отправить его в отставку немедленно.

Обвинение Трампа в злоупотреблении властью поддержали все конгрессмены-демократы, имеющие большинство в нижней палате парламента. Однако окончательно вопрос об импичменте будет решать Сенат, где преобладают республиканцы – однопартийцы Трампа.

Как сообщает Infox, Трамп счёл, что оппоненты не могут подкрепить обвинения против него доказательствами и настоял на немедленном рассмотрении дела в Сенате. Такое требование может означать, что он, по существу, издевается над своими оппонентами и уверен в невозможности импичмента.

Напомним, разногласия в американском парламенте проходят на фоне заминки в переговорах между США и КНДР. В этой связи стороны могут просчитывать риски обострения ситуации.

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Трамп потребовал немедленного заседания Сената по импичменту

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Теги: Трамп, Сенат, импичмент



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