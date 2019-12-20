Трамп потребовал немедленного заседания Сената по импичменту

Президент США Дональд Трамп, за импичмент которому накануне проголосовали в Конгрессе, потребовал отправить его в отставку немедленно.

Обвинение Трампа в злоупотреблении властью поддержали все конгрессмены-демократы, имеющие большинство в нижней палате парламента. Однако окончательно вопрос об импичменте будет решать Сенат, где преобладают республиканцы – однопартийцы Трампа.

Как сообщает Infox, Трамп счёл, что оппоненты не могут подкрепить обвинения против него доказательствами и настоял на немедленном рассмотрении дела в Сенате. Такое требование может означать, что он, по существу, издевается над своими оппонентами и уверен в невозможности импичмента.

Напомним, разногласия в американском парламенте проходят на фоне заминки в переговорах между США и КНДР. В этой связи стороны могут просчитывать риски обострения ситуации.