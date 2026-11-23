Депутат Останина призвала убрать с ТВ передачи типа "Беременна в 16"

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала исключить из эфира телешоу о семейных скандалах, неблагополучных семьях и ранней беременности типа "Беременна в 16". В Госдуме планируют вновь обсудить этот вопрос, чтобы обеспечить трансляцию положительного образа семьи.

По словам депутата, подобные передачи негативно влияют на молодежь, формируя искаженное представление о семейных ценностях. Останина подчеркнула, что после указа президента о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей каналы так и не пересмотрели сетку программ, продолжая показывать вредные передачи. В то время как показ крепкой семьи должен стать нормой жизни взамен разных семейных склок и скандалов.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в социальной рекламе при использовании образа семьи должны изображаться благополучные семьи с тремя и более детьми. Правда, остаются вопросы, как быть, когда реклама направлена, например, против алкоголя. В этом случае многодетность тоже может ассоциироваться с алкоголем. Возможно, вопросы прояснятся ко второму чтению.