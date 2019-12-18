Мария Бутина станет телеведущей на канале RT

Россиянка Мария Бутина, которая провела в американской тюрьме больше года, будет ведущей на телеканале RT. Она станет ведущей стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщается на сайте канала. В ролике-анонсе Бутина говорит: "Ну, вот я дома".

11 декабря Бутина принимала участие в стриме "Молодая кровь!" в качестве гостьи. Она прокомментировала приговоры по так называемому "московскому делу", заявив, что в США срок дают да любое прикосновение к представителям власти.

После возвращения в Россию Бутина заявила, что намерена заниматься правозащитной деятельностью. В ноябре российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Марию пригласили работать в комитете Госдумы по международным делам, а также в группе по защите соотечественников за рубежом.

Россиянка была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне. Американский Минюст предъявил Бутиной обвинения в сговоре с целью работы иностранным агентом без уведомления властей США, связях с российской разведкой, нарушении федерального закона о лоббировании, а также в "инфильтрации (проникновении) в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации".

Суд приговорил россиянку к полутора годам тюрьмы в апреле этого года, к тому моменту она провела в заключении уже большую часть этого срока. Россиянка частично признала свою вину в обмен на смягчение наказания. 25 октября 2019 года она была освобождена. Владимир Путин назвал приговор Бутиной "беспределом".