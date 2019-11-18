Бутиной предложили работу в Госдуме

Мария Бутина, недавно освобожденная из американской тюрьмы, получила предложение работать в комитете Госдумы по международным делам.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает "Интерфакс".

Омбудсмен, в свою очередь, предложила Бутиной работать под ее началом в группе по защите соотечественников за рубежом.

Россиянка была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне. Американский Минюст предъявил Бутиной обвинения в сговоре с целью работы иностранным агентом без уведомления властей США, связях с российской разведкой, нарушении федерального закона о лоббировании, а также в "инфильтрации (проникновении) в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации".

Суд приговорил россиянку к полутора годам тюрьмы в апреле этого года, к тому моменту она провела в заключении уже большую часть этого срока. Россиянка частично признала свою вину в обмен на смягчение наказания. 25 октября 2019 года она была освобождена. Владимир Путин назвал приговор Бутиной "беспределом".