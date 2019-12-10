Путин: Убитый в Берлине грузин был организатором теракта в московском метро

Убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента РФ, боевик принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он находился в розыске и он не грузин, добавил Путин.

Москва обращалась к Берлину с просьбой выдать организатора взрывов в метро, но не нашла понимания, сообщил президент.

4 декабря Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва не сотрудничает в расследовании убийства гражданина Грузии, которое произошло в Берлине в августе.

Издание Spiegel опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб.

В Кремле ранее назвали беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.