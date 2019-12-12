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Политика В России
МИД РФ, Министерство иностранных дел РФ (2014) | Фото:Накануне.RU

Ответная мера: Два сотрудника посольства ФРГ в Москве должны покинуть Россию

Россия объявила двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата. Им необходимо покинуть страну в течение семи суток, передает РИА Новости.

В МИД РФ пояснили, что принимая такое решение, руководствовались принципами взаимности.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Это связано с расследованием громкого убийства гражданина Грузии, которое произошло в августе этого года.

В Кремле назвали беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Зелимхана Хангошвили.

Убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента РФ, боевик принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он находился в розыске.

Москва обращалась к Берлину с просьбой выдать организатора взрывов в метро, но не нашла понимания, сообщил президент.

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Ответная мера: Два сотрудника посольства ФРГ в Москве должны покинуть Россию

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Теги: посольство фрг в россии, высылка



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