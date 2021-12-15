Россиянина осудили пожизненно по делу об убийстве Хангошвили в Берлине

Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Как сообщает РИА Новости, такое суровое наказание требовала сторона обвинения из-за якобы связи Соколова "с российскими государственными ведомствами".

Напомним, громкое убийство гражданина Грузии произошло в Берлине в августе 2019 года. После этого ФРГ объявила о высылке двух сотрудников российского посольства. Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что это сотрудники российских спецслужб, которые работают в посольстве.

В Кремле назвали беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Зелимхана Хангошвили.

Убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, боевик принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он находился в розыске.