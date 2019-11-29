Прокурор запросил для экс-главы Миасса Васькова 5 лет колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Геннадий Васьков, Челябинск, суд (2018) | Фото:Накануне.RU

Прокурор запросил для экс-главы Миасса Васькова 5 лет колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей

Прокурор запросил 5 лет колонии строго режима со штрафом в 10 млн рублей для бывшего главы Миасса Геннадия Васькова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки.

При вынесении приговора сторона обвинения просит принять признание вины, содействие следствию, обличение других, состояние здоровья, сообщает newsmiass.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по версии следствия, в 2017 году Васьков дал незаконное указание о заключении муниципального контракта о приобретении в собственность муниципалитета нежилого здания для размещения детского сада на 50 мест общей площадью 318 кв.м по явно завышенной стоимости, которое не могло быть использовано в соответствии с целевым назначением.

Здание было куплено за 24 млн 100 тыс. руб. При этом согласно отчету оценщика, рыночная стоимость помещения на 18 декабря 2017 г. составляет 10 млн 245 тыс. руб. В результате бюджету Миасского городского округа был причинен материальный ущерб в размере 13 млн 885 тыс. руб.

За совершение указанных незаконных действий он вел переговоры о передаче ему взятки в виде денежных средств.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокурор запросил для экс-главы Миасса Васькова 5 лет колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Геннадий Васьков, уголовное дело, глава Миасса, суд,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2020 08:09 Мск В Миассе осудили предпринимателя и оценщика по делу о мошенничестве при продаже детсада
Ранее 04.03.2020 09:13 Мск "Потерял обоих родителей". Облсуд смягчил приговор бывшему мэру Миасса
Ранее 12.12.2019 08:52 Мск Прокуратура обжалует приговор экс-главе Миасса
Ранее 29.11.2019 16:17 Мск Экс-мэр Миасса Васьков отправится на несколько лет в колонию строгого режима

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.10.2019 16:28 Мск Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на экс-главу Миасса Геннадия Васькова

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети