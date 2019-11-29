Прокурор запросил для экс-главы Миасса Васькова 5 лет колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей

Прокурор запросил 5 лет колонии строго режима со штрафом в 10 млн рублей для бывшего главы Миасса Геннадия Васькова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки.

При вынесении приговора сторона обвинения просит принять признание вины, содействие следствию, обличение других, состояние здоровья, сообщает newsmiass.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по версии следствия, в 2017 году Васьков дал незаконное указание о заключении муниципального контракта о приобретении в собственность муниципалитета нежилого здания для размещения детского сада на 50 мест общей площадью 318 кв.м по явно завышенной стоимости, которое не могло быть использовано в соответствии с целевым назначением.

Здание было куплено за 24 млн 100 тыс. руб. При этом согласно отчету оценщика, рыночная стоимость помещения на 18 декабря 2017 г. составляет 10 млн 245 тыс. руб. В результате бюджету Миасского городского округа был причинен материальный ущерб в размере 13 млн 885 тыс. руб.

За совершение указанных незаконных действий он вел переговоры о передаче ему взятки в виде денежных средств.