Экс-мэр Миасса Васьков отправится на несколько лет в колонию строгого режима

В Челябинской области вынесли приговор по резонансному уголовному делу в отношении экс-главы Миасса Геннадия Васькова.

Бывший чиновник по решению суда отправится в колонию строгого режима на 3,5 года, также он обязан выплатить 1 млн руб. штрафа, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Ранее прокуратура попросила суд назначить Васькову 5 лет лишения свободы со штрафом в 10 млн руб.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году Васьков дал незаконное указание о заключении муниципального контракта о приобретении в собственность муниципалитета нежилого здания для размещения детского сада на 50 мест общей площадью 318 кв.м по явно завышенной стоимости, которое не могло быть использовано в соответствии с целевым назначением.

Здание было куплено за 24 млн 100 тыс. руб. При этом согласно отчету оценщика, рыночная стоимость помещения на 18 декабря 2017 г. составляет 10 млн 245 тыс. руб. В результате бюджету Миасского городского округа был причинен материальный ущерб в размере 13 млн 885 тыс. руб.

За совершение указанных незаконных действий он вел переговоры о передаче ему взятки в виде денежных средств.