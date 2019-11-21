Росстат: цены на бензин стабильны, дизтопливо дорожает

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Центральный ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Магаданская область
без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС (2019) | Фото: Накануне.RU

Росстат: цены на бензин стабильны, дизтопливо дорожает

Потребительские цены на автомобильный бензин за период с 12 по 18 ноября в целом не изменились. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Читайте также:

Нулевой прирост цен на бензин зафиксирован также в течение месяца. Снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 9 центрах субъектов РФ, наибольшее в Йошкар-Оле, Кемерове и Владимире – на 0,2%. Увеличение цен отмечено в 6 центрах субъектов РФ, наибольшее в Салехарде – на 0,6%.

Ранее Накануне.RU сообщало о том, в каких регионах бензин разных марок стоит дешевле всего и дороже всего.

Дизтопливо подорожало на 0,4% за неделю. С начала ноября рост составил 1,2%, и цена уже достигла уровня декабря 2018 года, хотя впереди зимние месяцы, в которые дизтопливо традиционно дорожает. Цена на дизтопливо сильно различается - от 39 руб. за литр в Грозном и Назрани до почти 60 руб. в Якутске, Анадыре - 58 руб., Магадане - 57 руб.

Напомним, с начала года спрос на бензин в России упал на 1%. Это наибольший показатель за четыре года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Росстат: цены на бензин стабильны, дизтопливо дорожает

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бензин, топливо, цены на бензин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.11.2019 04:00 Мск В Минэнерго рассказали о ценах на бензин в 2020 году

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети