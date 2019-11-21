Росстат: цены на бензин стабильны, дизтопливо дорожает

Потребительские цены на автомобильный бензин за период с 12 по 18 ноября в целом не изменились. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Нулевой прирост цен на бензин зафиксирован также в течение месяца. Снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 9 центрах субъектов РФ, наибольшее в Йошкар-Оле, Кемерове и Владимире – на 0,2%. Увеличение цен отмечено в 6 центрах субъектов РФ, наибольшее в Салехарде – на 0,6%.

Ранее Накануне.RU сообщало о том, в каких регионах бензин разных марок стоит дешевле всего и дороже всего.

Дизтопливо подорожало на 0,4% за неделю. С начала ноября рост составил 1,2%, и цена уже достигла уровня декабря 2018 года, хотя впереди зимние месяцы, в которые дизтопливо традиционно дорожает. Цена на дизтопливо сильно различается - от 39 руб. за литр в Грозном и Назрани до почти 60 руб. в Якутске, Анадыре - 58 руб., Магадане - 57 руб.

Напомним, с начала года спрос на бензин в России упал на 1%. Это наибольший показатель за четыре года.