12 Сентября 2020
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Экономика В России
без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС, цены (2019) | Фото: Накануне.RU

В Минэнерго рассказали о ценах на бензин в 2020 году

Цены на бензин на российских АЗС в 2020 году будут увеличиваться только в пределах инфляции, так как действует демпфирующий механизм.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там полагают, что правительством найдено универсальное средство, сдерживающее рост розничных цен на бензин в России.

По словам экспертов, такую меру скорее можно назвать популистской, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе она не может быть действенной.

С начала текущего года стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправках в среднем по России выросла менее чем на 1%. Сильнее подорожали АИ-95 и АИ-98, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, потребительские цены на автомобильный бензин за период с 12 по 18 ноября в целом не изменились. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Нулевой прирост цен на бензин зафиксирован также в течение месяца. Снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 9 центрах субъектов РФ, наибольшее в Йошкар-Оле, Кемерове и Владимире – на 0,2%. Увеличение цен отмечено в 6 центрах субъектов РФ, наибольшее в Салехарде – на 0,6%.

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В Минэнерго рассказали о ценах на бензин в 2020 году

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Теги: Минэнерго, бензин, топливо



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