В Лабытнанги произошло внеплановое отключение электроэнергии: город остался без света
В Лабытнанги сегодня произошло внеплановое отключение электроэнергии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.
По информации мэрии сработала автоматическая система защиты энергоблока. Службы сразу же приступили к работе, контроль за восстановлением вели представители администрации.
Сейчас во многих микрорайонах подача энергии уже восстановлена.
В комментариях группы "Лабытнанги Info" горожане сообщают, о включениях света. Жители "Первомайской" и "Обской" до сих пор жалуются на отсутствие энергии.