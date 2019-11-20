В Лабытнанги произошло внеплановое отключение электроэнергии: город остался без света

В Лабытнанги сегодня произошло внеплановое отключение электроэнергии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По информации мэрии сработала автоматическая система защиты энергоблока. Службы сразу же приступили к работе, контроль за восстановлением вели представители администрации.

Сейчас во многих микрорайонах подача энергии уже восстановлена.

В комментариях группы "Лабытнанги Info" горожане сообщают, о включениях света. Жители "Первомайской" и "Обской" до сих пор жалуются на отсутствие энергии.