07 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
энергетика электричество лэп (2004) | Фото

Глава Лабытнанги после отключения в городе света провела экстренное совещание с энергетиками

Глава Лабытнанги Марина Трескова после того, как в городе было отключено электричество, провела совещание с энергетиками и устроила разбор полетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Напомним, второе за день внеплановое отключение электроэнергии произошло вечером 20 ноября. Весь ли город остался без света, не уточняется, жителей перевели на резервные блоки питания. Возвращали в дома электричество поэтапно.Третье отключение произошло утром 21 ноября, о нем рассказали в одной из групп в соцсети.

Утром мэр Марина Трескова провела совещание с руководством филиала "Передвижные электростанции "Лабытнанги" ПАО "Передвижная энергетика". По ее словам, причины перебоев в подаче электроэнергии понятны, задача – работать без сбоев.

"Требую исключить повторений и дать предложения, чтобы свести риски к минимуму", - сказала Трескова.

Директор филиала Антон Быков заявил, что летом на передвижных электростанциях введено в строй новое оборудование, тогда же были испытания. Зимой нагрузки выросли, необходимо корректно настроить системы автоматической защиты.

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Глава Лабытнанги после отключения в городе света провела экстренное совещание с энергетиками

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Теги: Лабытнанги, Марина Трескова, Антон Быков, отключение электроэнергии



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Ранее 19.02.2020 07:55 Мск В Лабытнанги из-за производственного брака в 627 многоквартирных домах пропало электричество
Ранее 22.11.2019 08:00 Мск Очередной блэкаут в Лабытнанги. Четвертый раз за два дня

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Ранее 20.11.2019 12:04 Мск В Лабытнанги произошло внеплановое отключение электроэнергии: город остался без света

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