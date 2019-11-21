Глава Лабытнанги после отключения в городе света провела экстренное совещание с энергетиками
Глава Лабытнанги Марина Трескова после того, как в городе было отключено электричество, провела совещание с энергетиками и устроила разбор полетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
Напомним, второе за день внеплановое отключение электроэнергии произошло вечером 20 ноября. Весь ли город остался без света, не уточняется, жителей перевели на резервные блоки питания. Возвращали в дома электричество поэтапно.Третье отключение произошло утром 21 ноября, о нем рассказали в одной из групп в соцсети.
Утром мэр Марина Трескова провела совещание с руководством филиала "Передвижные электростанции "Лабытнанги" ПАО "Передвижная энергетика". По ее словам, причины перебоев в подаче электроэнергии понятны, задача – работать без сбоев.
"Требую исключить повторений и дать предложения, чтобы свести риски к минимуму", - сказала Трескова.
Директор филиала Антон Быков заявил, что летом на передвижных электростанциях введено в строй новое оборудование, тогда же были испытания. Зимой нагрузки выросли, необходимо корректно настроить системы автоматической защиты.