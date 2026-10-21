В Югре будут судить водителя легковушки за смертельное ДТП с "Газелью"

В Югре будут судить водителя легкового автомобиля "Волга Сайбер" за смертельное ДТП с двумя погибшими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следствием установлено, что в июне 2026 года обвиняемый, управляя легковым автомобилем марки "Волга Сайбер", двигался по проезжей части. В нарушение правил дорожного движения он не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на трассе автомобилем марки "Газель".

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля "Волга Сайбер" от полученных травм погибли.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.