07 Сентября 2020
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свеча, лампа, отключение света, отключение электроэнергии (2019) | Фото: ik.turmush.kg

В Лабытнанги произошло очередное внеплановое отключение энергии. Второе за день

Сегодня вечером в Лабытнанги снова произошло внеплановое отключение электроэнергии, передает корреспондент Накануне.RU

"Службы работают. Подключаются резервные блоки. Контролируем ситуацию. Выполняется поочередная подача электроэнергии",- прокомментировали в администрации.

"Учитывая, что теплые полы не работают и обогреватель тоже, квартиру мою на первом этаже уже выстудило, еще час и буду замерзать (от батарей толку мало, так как первый этаж в деревянном доме, сваи которого уже слишком прогнили и просели). А заодно и вода во всем доме перемерзнет, так как она у нас в только за счет греющего кабеля нормально течет... короче, не удивляйтесь, ежели к утру от жильцов дома по Строителей, 12 будут многочисленные обращения в жкх по поводу отсутствия воды", - высказал возмущение один из местных жителей в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что сегодня днем в городе уже было отключение электроэнергии. Дома также подключались поэтапно.

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В Лабытнанги произошло очередное внеплановое отключение энергии. Второе за день

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Теги: Лабытнанги, отключение света, отключение энергии



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