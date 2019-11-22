Очередной блэкаут в Лабытнанги. Четвертый раз за два дня

В Лабытнанги вновь отключали электричество – на этот раз пострадали жилые дома по улицам Геофизическая, Бованенко, Рабочая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Темно в квартирах домов по адресам Геофизическая 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, Бованенко 1а,6,9,13,15,17,19,21 Рабочая 71, 73, 75 произошло 21 ноября. Длилось оно 15 минут. Вскоре подачу электроэнергии возобновили. Это было четвертое за два дня колебание.

Напомним, первые два отключения произошли 20 ноября. Весь ли город остался без света, не уточняется, жителей перевели на резервные блоки питания. Возвращали в дома электричество поэтапно. Третье отключение произошло утром 21 ноября, о нем рассказали в одной из групп в соцсети.

Утром того же дня мэр Марина Трескова провела совещание с руководством филиала "Передвижные электростанции "Лабытнанги" ПАО "Передвижная энергетика". По ее словам, причины перебоев в подаче электроэнергии понятны, задача – работать без сбоев.