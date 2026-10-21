Минпросвещения запускает оценку поведения в школах

Минпросвещения запустило апробацию оценки поведения школьников со 2‑го по 8‑й классы в 2026/27 учебном году - в каждом регионе участвуют не меньше 10 школ.

Поведение относят к одной из трех категорий - "образцовое", "допустимое" или "недопустимое". Учителя оценивают дисциплину, общение и отсутствие противоправных действий по шкале от 0 до 3 баллов. Итог: 24-30 баллов - "образцовое поведение", 10-23 - "допустимое", 0-9 - "недопустимое".

При оценке "недопустимое поведение" классный руководитель за три дня поговорит с родителями, далее подключат психолого‑педагогический консилиум и составят план профилактической работы. Родители могут оспорить оценку в специальной комиссии.

Апробация стартовала 1 сентября; в прошлом году пилотный проект охватил 89 школ - по итогам в правила внесли изменения.

Оценка не связана с успеваемостью, не влияет на аттестации и не считается дисциплинарным взысканием. Ее цель - помогать школьникам развивать ответственное поведение. По словам министра Кравцова, система позволит отмечать и образцовых учеников. При этом такую оценку пока не планируют учитывать при зачислении в профильные классы или вузы.