В России появился ударный беспилотник с характеристиками крылатых ракет

В России появились ударные беспилотники с характеристиками крылатых ракет.

Госкорпорация "Ростех" разработала новый беспилотник "Дань-Т". Он оснащен малогабаритным реактивным двигателем, развивает высокую крейсерскую скорость и способен ликвидировать цели на дальности в несколько сотен километров. Для обхода ПВО предусмотрен режим скрытного полёта. Дрон работает по принципу "выстрелил – забыл": после запуска с носителя он летит к цели полностью автономно.

По данным госкорпорации, грань между дроном и крылатой ракетой стирается с развитием технологий. По своим характеристикам "Дань-Т" – полноценная крылатая ракета. Изделие прошло цикл испытаний в качестве авиационного средства поражения. Высокая эффективность аппарата подтверждена сотнями успешных пусков по объектам противника в зоне СВО. Также дрон дебютировал на Международном авиационно-космическом салоне в Египте – El Alamein International Airshow 2026, сообщает "Ростех".