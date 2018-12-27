Украинцев волнуют тарифы, но не война в Донбассе, - опрос

Жителей Незалежной больше всего беспокоят повышение тарифов, низкие зарплаты и подорожание основных товаров. При этом люди расходятся в оценке того, какие проблемы являются главными для страны и лично для них. Результаты свежего всеукраинского опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Что касается страны, то 72% ответили, что главная проблема - военный конфликт в Донбассе. 41% ответили, что коррупция во власти, 28% - безработица, и далее в порядке убывания - повышение тарифов, инфляция, низкие зарплаты и прочие социальные требования.

А вот среди главных личных проблем 52% назвали повышение коммунальных тарифов, 50% - низкие доходы, 40% - подорожание основных товаров. Военный конфликт в Донбассе волнует только 29% граждан. Еще меньше (17-18%) волнует коррупция в стране или безработица.

То есть жители Украины демонстрируют отстраненность от конфликта в Донбассе, считая его проблемой страны, но не своей. Это тем более удивительно, что 63% считают Россию "агрессором". То есть их не волнуют действия "агрессора", который якобы напал на Украину. Такой результат можно объяснить только пропагандой, накладывающейся на подсознательное недоверие властям.

По регионам заслуживает внимания ответ жителей Киева, что в стране существует проблема роста преступности и недостаточной безопасности. В среднем по стране так считают 11%, а в Киеве - 21%. Двукратное превышение озабоченности ростом преступности киевляне демонстрируют, когда называют и свои личные проблемы (11% против 6%).

Работу президента Петра Порошенко положительно оценили только 12%, не удовлетворены - 82%. Верховной радой довольны еще меньше - 6%, не удовлетворены - 88%.

Характерно, что 74% украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении.

При этом, как сообщало Накануне.RU, несмотря на общий антироссийский настрой, жители Украины считают более виновной в войне в Донбассе собственную власть и Запад, чем Россию.