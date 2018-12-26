26 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

На Украине огромные долги по зарплате учителям, Киев винит "лишние" школы

Большие долги по зарплатам учителям на Украине могут привести к тому, что малокомплекные школы просто могут начать закрывать. С 1 января 2018 года власти повысили учителям зарплату, но вскоре начались проблемы с их выплатами. Сейчас долги достигли 1 млрд гривен, а из школ начали уходить учителя, пишет "Страна".
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В декабре Кабмин издал распоряжение о перераспределении средств. В частности, 124 млн планируется снять с программы поддержки детей "с особенными образовательными потребностями", а 229 млн - с "Новой украинской школы", которую очень активно раскручивали предыдущий год. Это программа, по которой начали обучаться дети, пошедшие в школу с текущего года. Под нее закупались мультимедийные доски, дорогая школьная мебель и даже конструкторы Lego.

Однако это мало решает проблему, отмечает член парламентского комитета по вопросам образования и науки Ирина Констанкевич, так как "дыра" закрыта только на треть.

"Остальное закрывают местные бюджеты. Но больше всего тревожит желание Минфина решать проблему не по сути, а путем "оптимизации" классов и школ", - подчеркивает Констанкевич.

Она направила депутатский запрос в Минфин, который ей ответил, что одной из причин долгов по зарплатами является "неоптимальная и неэффективная сеть бюджетных учреждений". Так, на Украине, по данным ведомства, около 4 тыс. малокомплектных школ, из которых в 280 учатся до 10 детей, в 483 - до 20 детей, в 955 - до 40, в остальных 2,3 тыс. - до 100.

Также Минфин считает, что в школах 5,2 тыс. "лишних" классов, которые создают нагрузку на бюджет, и много "лишних" учителей: на одного учителя в среднем приходится менее 9 учеников, а в Голландии - более 14.

Однако все эти аргументы малоубедительны. Из 1 млрд гривен долгов 472 млн должны учителям Киева и еще 366 млн - областных центров. То есть три четверти долгов приходятся на крупные города, где нет малокомплектных школ.

По данным Укрстата, в третьем квартале текущего года на работу в школы пришли 79,6 тыс. учителей, уволились - 87,7 тыс. То есть отток учителей составил 8 тыс. за квартал. Средняя зарплата в отрасли составляет 7 тыс. грн. (16 тыс. рублей).

Как сообщало Накануне.RU, с этого года в стране первоклассников набирают по территориальному принципу без права выбирать школу.

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На Украине огромные долги по зарплате учителям, Киев винит "лишние" школы

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Теги: Украина, школа, зарплата



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