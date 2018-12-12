12 Декабря 2018
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Общество В бывшем СССР Украина

Жители Украины признали, что после "евромайдана" ситуация с их правами ухудшилась

После "евромайдана" ситуация с правами граждан Украины ухудшилась. Об этом однозначно свидетельствуют результаты опроса самих граждан Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
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Только 3,5% опрошенных считают, что ситуация с их правами улучшилась, а 34% заявили, что ситуация однозначно стала хуже. Также 17% отмечают, что были как улучшения, так и ухудшения, а 29% - что ничего не изменилось.

На вопрос, с какими именно правами ситуация ухудшилась, 36% респондентов назвали право на достаточный уровень жизни, 24% - право на социальное обеспечение, и столько же, 24%, - право на труд и достойные условия труда. Эти же права перечислены среди тех, которые нарушались у опрошенных или их близких.

Опрос был проведен в июле по заказу Программы развития ООН на Украине с погрешностью 2%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2016 году 81% украинцев отметили ухудшение своей жизни после "евромайдана".

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Жители Украины признали, что после "евромайдана" ситуация с их правами ухудшилась

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Теги: Украина, опрос, евромайдан



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