Более половины жителей Украины ни за что не проголосуют на президентских выборах за Порошенко

Более половины жителей Украины ни при каких обстоятельствах не проголосуют на президентских выборах в следующем году за Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

47% опрошенных сказали, что однозначно примут участие в выборах, а 28% - скорее всего примут. Среди тех, кто намерен голосовать и определился с поддержкой, 21% готовы поддержать лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 11% - шоумена Владимира Зеленского, 10% - Петра Порошенко.

При этом лидером антирейтинга давно является Порошенко. Доля тех, кто ни при каких обстоятельствах не проголосует за него, превышает 50%.

Опрос был проведен в конце октября.

Как сообщало Накануне.RU, весной опросы показывали такое же распределение тройки лидеров, но рейтинг Тимошенко за полгода существенно вырос.