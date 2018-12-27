27 Декабря 2018
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Под Екатеринбургом недовольные родители провели "митинг при свечах" в -25°

Недовольные педагоги и жители села Косулино Свердловской области, которое находится в окрестностях столицы Среднего Урала, 26 декабря вышли в 25-градусный мороз на неосвещенную площадку недостроенной школы и зажгли свечи. Как сообщили Накануне.RU в профсоюзе "Учитель", в самом Екатеринбурге соратники поддержали протестующих одиночными пикетами.

Косулино, митинг "при свечах" педагогов и жителей(2018)|Фото: vk.com/профсоюз "Учитель"

Жители Косулино недовольны тем, что, по их мнению, власти в лице главы Андрея Горбова затягивают строительство новой школы, а также тем, что пытаются отправить в отставку директора действующей школыОльгу Черемисину. Характерно, что буквально перед самой акцией решение об отставке Черемисиной было отменено. Впрочем, это почти не повлияло на настрой протестующих, "поскольку в селе много нерешённых проблем".

"Протестующие держали в руках лозунги: "Господин Горбов, прекратите душить нашу школу проверками!", "Кто ответит за годичный саботаж работ по строительству школы?", "Не дадим в обиду нашу Ольгу Викторовну!", "Наш директор — Ольга Викторовна Черемисина", "В какую смену будет учиться 1-м?", "Г-н Горбов, обеспечьте нашим детям конституционное право на образование!" – пишет сайт профсоюза "Учитель".

Напомним, что конфликт поселке Косулино, что находится в 30 км от Екатеринбурга, возник после того, как стало известно об увольнении директора средней образовательной школы №8 Ольги Черемисиной. Родители школьников и учителя были несогласны с таким решением, по их мнению, неожиданное увольнение Черемисиной связано со строительством новой школы в поселке. Они не исключают при этом коррупционной составляющей, а Черемисина же, возможно, мешает чиновникам действовать в своих интересах. Горбов настаивал на строительстве школы на территории бывшей воинской части со стороны улицы Арамильской, а директор предложила расширить учебное заведение путем строительства дополнительного здания к школе №8, так как если школу строить на Арамильской, то ученикам и учителям будет трудно туда добираться.

Екатеринбург, пикет в поддержку учителей и жителей Косулино(2018)|Фото: vk.com/профсоюз "Учитель"

Возмущение жителей вызвано также и тем, что строительство коттеджей в поселке привело к росту населения села, и в 2019 году в школе придётся открыть 13 первых классов. Столько детей она вместить физически не может. Депутаты района рассказали, что будет организована доставка детей в другие школы.

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Под Екатеринбургом недовольные родители провели "митинг при свечах" в -25°

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Теги: директор школы, увольнение, родители, Косулино, Андрей Горбов



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