28 Декабря 2018
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Протесты помогли? В январе власти начнут решать вопрос строительства школы в Косулино

В поселке Косулино под Екатеринбургом остро стоит вопрос с нехваткой мест в школе. Местные жители уже несколько лет добиваются строительства новой школы, однако ситуация так и не разрешилась. 26 декабря неравнодушные горожане устроили "митинг при свечах", требуя от властей незамедлительно заняться этим вопросом. На следующий день городские власти вместе с вице-губернатором по внутренней политике Сергеем Бидонько на внеочередном заседании обсудили конфликтную ситуацию, передает корреспондент Накануне.RU

"Я вчера был в Белоярке, посмотрел места потенциальные, где можно построить школу. Мы сейчас этим вопросом начинаем заниматься, я думаю, что в течение января мы какую-то позицию сформируем, где, как, в какие сроки. И, соответственно, администрация будет разрабатывать проектно-сметную документацию, мы потом поможем с финансированием", - рассказал Накануне.RU Сергей Бидонько.

Отметим, что жители Косулино протестуют против главы Белоярского городского округа Андрея Горбова. По их мнению, он затягивает строительство новой школы, а также хочет отправить в отставку директора действующей школы – Ольгу Черемисину, которая, по словам горожан, всегда выступала в интересах родителей и учителей. Характерно, что буквально перед самой акцией решение об отставке Черемисиной было отменено. Впрочем, это почти не повлияло на настрой протестующих, "поскольку в селе много нерешённых проблем".

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Протесты помогли? В январе власти начнут решать вопрос строительства школы в Косулино

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Теги: Косулино, Ольга Черемисина, Андрей Горбов, школа, протест, Сергей Бидонько



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