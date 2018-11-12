"Ее вынудили написать заявление". В школе под Екатеринбургом увольняют директора – родители бьют тревогу

В поселке Косулино, что находится в 30 км от Екатеринбурга, хотят уволить директора средней образовательной школы №8 Ольгу Черемисину. Родители школьников и учителя несогласны с таким решением, по их мнению, неожиданное увольнение Черемисиной связано со строительством новой школы в поселке. Дело в том, что директор уже с 2015 года добивается расширения учебного заведения, однако ситуация с нехваткой мест для детей так и не разрешилась, передает корреспондент Накануне.RU.

Ольга Черемисина руководит школой №8 в Косулино уже 15 лет. Родители школьников заявляют, что она всегда действовала в интересах школы, и никаких жалоб и претензий к ее работе нет. Однако 19 октября Черемисиной выписали предписание и попросили передать все дела в комиссию до 2 ноября. Обеспокоенные родители начали бить тревогу – обращаться в различные ведомства, чтобы не допустить увольнения директора.

По мнению родителей учеников, такое неожиданное решение можно связать со строительством новой школы в поселке, жители не исключают при этом коррупционной составляющей, а Черемисова же мешает чиновникам действовать в своих интересах.

"У нас хотят новую школу построить уже с 2015 года, она планируется, потому что детей много. Наш глава не только Ольгу Викторовну увольняет, он еще трех директоров из Белоярки увольняет. Видимо, деньги, которые выделяются на школу, будут отмывать через своих людей. Им проще убрать Ольгу Викторовну, чтобы она не мешала, потому что она всегда выступала за интересы школы", - говорит одна из родителей Наталья.

Как говорят знакомые с ситуацией жители поселка, на согласовании проекта строительства школы у Черемисиной и главы БГО Андрея Горбова якобы возникли разногласия. Дело в том, что Горбов настаивал на строительстве школы на территории бывшей воинской части со стороны улицы Арамильской, а директор предложила расширить учебное заведение путем строительства дополнительного здания к школе №8, так как если школу строить на Арамильской, то ученикам и учителям будет трудно туда добираться.

Неравнодушные граждане уже обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

"По случайному совпадению, вопрос несоответствия требованиям необходимым для руководства школы, возник именно в этот момент. Со слов руководства отдела образования, уже утверждена кандидатура нового директора Косулинской СОШ №8. Причем данная кандидатура не из числа уже состоявшегося коллектива косулинской школы, как это обычно бывает. По всей вероятности, для реализации личных планов, Черемисина не очень подходит руководству Белоярского городского округа, в связи с неподкупностью и отстаиванием интересов школы", - говорится в обращении.

Глава Белоярского ГО Андрей Горбов заявил Накануне.RU, что Черемисову увольняют в связи с формированием новой команды.

"У нас формирование новой команды. Ведь когда приходит новый руководитель, он формирует свою команду, с деятельностью директора это не связано. Придет новый директор, может предложит оставить ее", - пояснил Горбов.

Как говорят родители, у Ольги Черемисиной после случившегося ухудшилось здоровье, она практически не может говорить и сейчас находится на больничном. Приказа об увольнении она еще не подписывала, родители учеников "на коленях" просят ее не делать этого, потому что не хотят видеть на посту директора нового человека.

Родительница Наталья рассказала Накануне.RU, что около двух недель назад она пыталась попасть на прием к главе, однако ее не приняли. 14 ноября инициативная группа родителей собирается вновь на прием к Горбову, чтобы поднять этот вопрос, а на следующий день они записались на прием к министру образования Свердловской области Юрию Биктуганову.

Сейчас в школе №8 в Косулино дети учатся в две смены, в 2019 году может появиться и третья, так как количество школьников увеличивается - в новом году ожидается семь первых классов.