Неожиданный визит: Трамп с супругой посетил Ирак

Американский президент Дональд Трамп с супругой Меланьей посетил военных США в Ираке.

Это произошло в ночь на Рождество, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Глава государства с первой леди отправились в Ирак поздней рождественской ночью, чтобы посетить войска и высокое военное руководство, а также поблагодарить их за службу.

За почти два года президентства, Трамп ни разу не был в горячих точках, где находятся американские войска.

Тем временем, американские власти приняли решение открыть две новые военные базы на западе Ирака - в 100 км от границы с Сирией, откуда начался вывод войск США, сообщает РИА "Новости".

Ранее администрация президента США заявила, что сотрудники Госдепа США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.

Однако Турция призывает не доверять заявлению. Депутат парламента страны Озтюрк Йылмаз заявил, что Вашингтон продолжит поддержку сирийских курдов, а заявление США о выводе войск из Сирии "не кажется серьезным".