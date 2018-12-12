Эрдоган обвинил США в желании защитить террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о подготовке новой военной операции в Сирии. Как сообщает агентство "Анадолу". Операция будет проводиться к востоку от Евфрата с целью очистить регион от курдских вооружённых групп, считающихся в Турции террористическими. В то же время на севере Сирии появились наблюдательные посты американской армии, призванные не допустить столкновений турецкой армии с курдами, пользующимися поддержкой Соединённых Штатов.

"Очевидно, что цель наблюдательных пунктов США [в Сирии] состоит не в том, чтобы защитить нашу страну от террористов, а в том, чтобы защитить террористов от Турции" – заявил в этой связи Эрдоган. Эта операция должна стать продолжением "Щита Евфрата" и "Оливковой ветви" (целью которой был курдский анклав Африн).

Напомним, президент Турции называл самой большой угрозой для будущего Сирии "террористическое болото, которое создаётся под эгидой некоторых наших союзников к востоку от Евфрата" ещё в августе текущего года.