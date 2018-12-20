США выводят войска из Сирии: Турция призывает не доверять заявлению

Администрация президента США заявила, что Вашингтон начинает вывод войск из Сирии, но победа над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) не означает прекращения существования коалиции.

По данным "Рейтер", все сотрудники Госдепа США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.

Тем временем, депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз заявил, что Вашингтон продолжит поддержку сирийских курдов, а заявление США о выводе войск из Сирии не является заслуживающим доверия.

"Мне это заявление не кажется серьезным. Нечто подобное, о готовности вывести войска из Сирии, от американской стороны звучало и ранее. Однако мы видим, что все происходит с точностью до наоборот", сказал депутат, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о подготовке новой военной операции в Сирии. Как сообщает агентство "Анадолу". Операция будет проводиться к востоку от Евфрата с целью очистить регион от курдских вооружённых групп, считающихся в Турции террористическими. В то же время на севере Сирии появились наблюдательные посты американской армии, призванные не допустить столкновений турецкой армии с курдами, пользующимися поддержкой Соединённых Штатов.