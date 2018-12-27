Киев утвердил новые санкции против Москвы

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести новые санкции против России.

Ограничительные меры будут введены в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, а также сотрудников силовых структур. Как отмечается в заявлении СНБО, они якобы "активно поддерживали, или способствовали агрессивным действиям против Украины".

Также под ограничительные меры попадут организаторов выборов в ДНР и ЛНР, военные, судьи и правоохранители, связанные с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

Санкции вступят в силу после того, как украинский президент подпишет соответствующий документ, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции, расширен. По словам Медведева, он уже подписал соответствующее постановление. Премьер добавил, что сделал это для защиты интересов государства, компаний и граждан России.